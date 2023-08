Wegen eines schlecht geparkten Transporters kam es in Pretzfeld zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Ein 76-jähriger Pensionist entdeckte am Donnerstagmittag (17. August 2023) beim Spazierengehen einen Kleintransporter, der halbseitig auf einem Gehweg in der "Trattstraße" abgestellt war. Eine 30-jährige Anwohnerin nutzte in dieser Zeit das Fahrzeug für ihren Umzug.

Transporter in Pretzfeld mutwillig mit Schlüssel zerkratzt

Weil er sich laut Angaben der Polizeiinspektion Ebermannstadt an der Parkweise störte, beschwerte er sich lautstark und zerkratze das Fahrzeug mit einem Schlüssel. Die 30-Jährige konnte das Vergehen allerdings beobachten und stellte den Senior zur Rede, woraufhin die Situation noch mehr eskalierte.

Der 76-Jährige verletzte dabei sowohl die Frau, als auch ihren zu Hilfe eilenden Vater durch Schläge und Tritte. Auch nach Eintreffen der Polizei ließ sich der Mann nicht beruhigen, sondern blieb "uneinsichtig und aggressiv", weshalb die Beamten ihn in Gewahrsam nahmen.

Beide Geschädigten wurden leicht verletzt und für eine Untersuchung per Rettungsdienst ins Krankenhaus Forchheim gebracht. Der Sachschaden am Transporter beläuft sich auf 500 Euro.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz