Am Montagmittag (14. August 2023) ist eine 72-jährige Frau aus Neunkirchen am Brand, Kreis Forchheim, nach einem Fahrradsturz verstorben. Die Ursache des Sturzes ist noch unklar, wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet.

Gegen 10.45 Uhr stürzte die Frau in der Weingasse und blieb regungslos am Boden liegen. Ein Passante versuchte noch, Erste Hilfe zu leisten, bis die Beamten der Polizeiinspektion Forchheim und der Rettungsdienst eintrafen. Die 72-Jährige verstarb allerdings noch an der Unfallstelle. Nach bisherigen Ermittlungen schließen die Beamten ein Fremdverschulden aus.

Vorschaubild: © Mihajlo Maricic/Colourbox.de