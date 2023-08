Ebermannstadt vor 1 Stunde

Ladendiebin erwischt

Frau (22) rastet nach Ladendiebstahl aus und will Möbelstück in Polizeidienststelle anzünden

Eine 22-Jährige ist am Donnerstag in einem Supermarkt in Ebermannstadt beim Ladendiebstahl erwischt worden. Die Täterin hat sich in der Folge jedoch alles andere als einsichtig gezeigt.