Igensdorf vor 1 Stunde

Mögliche Brandursache bekannt

Großeinsatz bei brennendem Haus - 60.000 Euro Schaden nach Flammenmeer

Ein Gebäude in Igensdorf im Landkreis Forchheim hat am Donnerstag in Flammen gestanden. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Großeinsatz. Die Kriminalpolizei hat durch erste Ermittlungen die mögliche Brandursache gefunden.