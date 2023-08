Beim Abbiegen hat eine 72 Jahre alte Seniorin in Hiltpoltstein ein entgegenkommendes Auto übersehen und einen Unfall verursacht.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Ebermannstadt fuhr die Frau am Montagabend (21. August 2023) auf der B2 von Kemmathen kommend in Richtung Kappel, als sie bei Abbiegen nach links das entgegenkommende Auto übersah und mit dem Fahrzeug zusammenstieß. Durch den heftigen Aufprall schleuderten die Autos über die Straße, wobei der entgegenkommende Wagen ein an der Kreuzung wartendes Fahrzeug erfasste und ein Straßenschild mitgerissen wurde.

Unfall in Hiltpoltstein - Fahrer leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht

Die Rentnerin und der 50-jährige Fahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden zur Versorgung in die Krankenhäuser in Lauf und Pegnitz gebracht. Die 58 Jahre alte Fahrerin des erfassten Autos blieb bei dem Unfall unverletzt.

Zur Absicherung und Reinigung der Straße wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Kappel übernommen. An allen Autos entstand ein Totalschaden. Der gesamte Sachschaden des Unfalls liegt bei 41.600 Euro.

Vorschaubild: © Astrid Gast/Colourbox