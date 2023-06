Am Sonntag kurz nach 16 Uhr fuhr eine 45-jährige Frau aus dem Landkreis Fürth mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße von der Lillinger Höhe nach Gräfenberg. Gleichzeitig näherte sich von hinten ein 67-jähriger Motorradfahrer mit seiner 66-jährigen Sozia.

Der Biker war im Begriff, den vor ihm fahrenden Wagen zu überholen. Plötzlich bog die Fahrerin nach links ab und der Kradfahrer fuhr in die linke Seite des Autos. Der Motorradfahrer samt Sozia stürzten und verletzten sich hierbei schwer. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Fahrer in das Klinikum Bamberg verbracht, während seine Mitfahrerin in das Klinikum Lauf verlegt wurde.

Da die Scheiben an der linken Seite des Autos barsten, erlitten die Fahrerin sowie ihr 74-jähriger Insasse durch umherfliegende Splitter leichte Verletzungen. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt beziffert die Polizei den Sachschaden mit 25.000 Euro.

