Am Dienstagnachmittag (11. Juli 2023) kam es im Forchheimer Stadtteil Burk zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Beide Insassen des Fahrzeugs erlitten dabei Verletzungen.

Laut ersten Informationen der Polizei verlor der 50-jährige Busfahrer aus bisher unbekannten Gründen in der Burker Straße in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über den Bus. In der Folge kam er rechts von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst über den Gehweg in ein geschlossenes Stahltor und anschließend frontal in die dortige Gartenmauer.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Bus glücklicherweise nur mit zwei Personen besetzt. Eine 43-jährige Frau, die als Fahrgast in dem Linienbus saß, stieß durch den Zusammenstoß mit ihrem Gesicht gegen die Trennscheibe, verletzte sich dadurch leicht und musste ins Klinikum verbracht werden. Der Bus wurde vorne massiv beschädigt. Wegen der Hitze musste die Feuerwehr aufgrund auslaufender Betriebsstoffe besondere Vorsicht walten lassen. Der Schaden wird auf 55.000 Euro geschätzt.