Unbekannte Täter sind am Samstagmittag (29.07.2023) in ein Einfamilienhaus in Forchheim eingebrochen. Edelsteine, eine Uhr und ein Handy waren die Beute, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken am Sonntag. Die Kripo Bamberg bittet um Hinweise.

Nur kurz hatte der 85-jährige Eigentümer sein Wohnhaus in der Karolingerstraße verlassen. Im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr - also am helllichten Tag - brachen unbekannte Diebe in das Haus ein. Am verschlossenen Küchenfenster waren sie noch gescheitert, hebelten dann aber das gekippte Badezimmerfenster auf.

Einbruch in Forchheim: Diebe kamen durch gekipptes Badezimmerfenster

Die Unbekannten stahlen mehrere Edelsteine, eine Armbanduhr der Marke "Cartier" sowie ein "iPhone". Anschließend verschwanden sie mit einer Beute im Gesamtwert von über 12.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise zu dem Einbruch. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 melden.

Das Polizeipräsidium Oberfranken rät in dem Zusammenhang: "Schließen Sie vor Verlassen des Hauses alle Fenster. Ein gekipptes Fenster ist für Einbrecher, als stünde es offen."

Vorschaubild: © Ronald Rinklef