Eggolsheim vor 37 Minuten

Polizei sucht Zeugen

Im Annafest-Bus: Streit eskaliert - Mann greift zu Pfefferspray

In einem Annafest-Bus in Eggolsheim eskalierte ein Streit. In der Folge der Auseinandersetzung griff einer der Beteiligten zu einem Pfefferspray.