Baiersdorf vor 5 Stunden

Wohnungsbau

Baiersdorf: Diskussion um geplanten Wohnraum in schlechter Lage

Auch in Baiersdorf fehlt es an ausreichend Wohnraum. Das Vorhaben der Erlanger Gewobau, an der Forchheimer Straße Wohnungen zu bauen, sollte dieses Problem lösen. Doch das Landratsamt schießt quer.