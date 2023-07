Annafest in Forchheim 2023: Die schönsten Bilder im Kellerwald

Annafest 2023 in Forchheim : Traditionelles fränkisches Volksfest im Kellerwald : Traditionelles fränkisches

Fahrgeschäfte , kulinarische Schmanker l, über 20 Bierkeller sowie Wein- und Cocktailstände

, l, über 20 sowie Wein- und Cocktailstände Fotostrecke: Die schönsten Bilder vom Volksfest

Am Freitag (21. Juli 2023) wurde in Forchheim erneut das traditionelle Annafest eröffnet. Inmitten einer einzigartigen Naturkulisse, wie sie kein anderes Volksfest zu bieten hat, wird vom 21. Juli bis 31. Juli 2023 wieder gemeinsam gefeiert. Wie immer zog es Massen an Besuchern und Besucherinnen in den Kellerwald, um unter schattigen Eichen deftige fränkische Spezialitäten und erfrischendes Bier aus der Region zu genießen. Wir haben die schönsten Bilder des Eröffnungstags in der Fotostrecke für euch.

Bilderstrecke vom Annafest 2023 in Forchheim: Fränkische Biervielfalt, Fahrgeschäfte & Co.

Die älteste Attraktion auf dem Annafest in Forchheim ist schon von Weitem sichtbar: das Riesenrad. Von oben hat man einen spektakulären Blick auf den idyllischen Kellerwald. Alle Highlights und Informationen zum Programm des Forchheimer Annafests.