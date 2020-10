Viel Frischluft und noch mehr Sportsgeist wehte am vergangenen Wochenende durch die Rume des Fitness- und Gesundheitsstudios Avangard8 in der Daimlerstrae. Einen ganzen Tag, also 24 Stunden lang, wurde hier fr einen guten Zweck gesportelt - selbstverstndlich unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygienevorschriften - , hie es doch, Spendengelder zu sammeln. Diese werden dem Kinderpalliativteam des Universittsklinikum Erlangen zugutekommen.