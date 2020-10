Corona ist zurück. Der Inzidenzwert im Landkreis liegt bei 24,6. Aktuell (Stand: Donnerstag, 16.14 Uhr) zählt der Landkreis 39 bestätigte Corona-Infektionen. Allein in Neunkirchen am Brand sind 17 Personen mit Corona infiziert. Die Gemeinde ist damit die am meisten betroffenste Gemeinde im gesamten Landkreis. Wie kam es zu so vielen Coronafällen?