Am Donnerstagabend (05. August 2021) ist gegen 21.00 Uhr in Herzogenaurach ein großer Ast eines Baumes aufgrund eines Unwetters auf ein darunter geparktes Auto gestürzt, wie die Polizeiinspektion Herzogenaurach am Freitag (06. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

Die Freiwillige Feuerwehr beseitigte den Ast, der die Heckscheibe des Autos beschädigt hatte. Beim Versuch die Heckklappe des Autos zu schließen verletzte sich die Fahrzeughalterin an der Hand und musste medizinisch versorgt werden.