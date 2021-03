Neuer Standort: Die Postfiliale Adelsdorf in der Bahnhofstraße zieht um. Das teilte die Gemeinde am Dienstag (02. März 2021) in einem Facebook-Beitrag mit.

Ab dem 31. März 2021 bleiben die Türen zu.

Neuer Standort: Postfiliale zieht um

Der künftige Standort befindet sich im Rewe in der Hochstraße.

Die Neueröffnung ist am 01. April. Montags bis Freitag hat die Filiale von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, an Samstagen von 9 Uhr bis 17 Uhr.