Neues Stadtviertel für Erlangen: Hier entsteht die "Regnitzstadt"

Neues Stadtviertel "Regnitzstadt" in Erlangen: Wohin soll Erlangen noch wachsen? Der Mangel an Flächen für Wohnraum und Gewerbe ist zweifelsohne eines der zentralen Probleme der Stadtentwicklung in der Hugenottenstadt. Die Stadtpolitik verfolgt daher das Konzept der Nachverdichtung und Umplanung vorhandener Flächen im Sinne einer effektiveren Nutzung. Hierbei ist das derzeit vielversprechendste Projekt die "Regnitzstadt".

Ein völlig neues Stadtviertel soll auf dem Areal zwischen A73 und Bahngleisen entstehen, wo sich bisher Großparkplätze für Pendler und Innenstadtbesucher, ein (abrissreifes) Parkhaus und der Busbahnhof ausdehnen.

Stadtviertel "Regnitzstadt": Das ist der Plan der Stadt Erlangen

Seit längerem wird an der "Regnitzstadt" geplant. Aus einem städtebaulichen Wettbewerb im Sommer haben sich drei Gewinnerentwürfe herausgeschält. Diese wurden diskutiert und mit Verbesserungsvorschlägen versehen. In seiner Sitzung hat der Planungsausschuss des Stadtrats nun den weiteren Zeitplan beschlossen.

Nach einer Vorstellung der Entwürfe im Stadtteilbeirat Innenstadt und dem Meinungsträgerkreis Innenstadt sollen die drei Preisträger des Wettbewerbs bis Ende des Jahres Angebote abgeben und die Arbeiten überarbeiten. Im Januar soll dann das Preisgericht abermals zusammenkommen.

Auf Grundlage des Siegerentwurfs solle danach "dialogorientiert und unter breiter Einbeziehung der Bürgerschaft" eine Rahmenplanung entstehen, wie die Stadt Erlangen mitteilt.