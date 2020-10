Herzogenaurach vor 56 Minuten

Nordumgehung

Lastwagen kommt von der Fahrbahn ab und kippt um

Über zwei Stunden gesperrt werden musste am Dienstagnachmittag die Nordumgehung nach einem Lkw-Unfall. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Fahrer verletzte sich am Arm und klagte überdies über Kopfschmerzen.