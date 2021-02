Die Geschichte rührt: Der zweijährige Jakob ist Patient in der Kinderkardiologie in Erlangen: Er hat nämlich ein Kunstherzsystem, ohne das er nicht überleben könnte. Er ist auf das Gerät, das fast so groß ist wie er selbst angewiesen und benötigt dringend ein Spenderorgan. Der Junge leidet an einer seltenen genetischen Variante einer Kardiomyopathie. Das heißt, seine linke Herzkammer pumpt nicht genug Blut.

Aufgefallen war dies den Eltern nach einem Ostseeurlaub, aus dem das Kind krank mit Husten und Schnupfen zurückkehrte. Die Symptome wurden aber nicht besser und schließlich wurde die Herzmuskelschwäche festgestellt.

Dringend benötigt: Ein Spenderherz für Jakob

"Wir saßen fünf Stunden in der Notaufnahme und man wollte uns nach Hause schicken. Ich habe gesagt ich bleibe", erzählt Mutter Miriam. "Auf Röntgenaufnahmen am nächsten Tag hat man gesehen, dass das Herz zu groß ist. Bevor wir wussten was los ist, kam er schon auf die Intensivstation."

Seit November 2020 hat Jakob nun das künstliche Herzsystem, nachdem sich sein Zustand immer weiter verschlechtert hatte. Oft schränkt ihn das lebenswichtige Gerät, das an die 15 kg wiegt, ein und macht ihn traurig. Doch nicht nur deswegen ist es wichtig, dass er bald ein Spenderorgan bekommt. Ohne ein Spenderherz hat der Zweijährige kaum eine Überlebenschance.

Die Familie nimmt nun teil an der bundesweiten Aktion "Ich lauf um dein Leben" - einem digitalen Spendenlauf, der auf die Notwendigkeit von Herztransplantation bei Kindern aufmerksam machen soll.

Symbolbild: Es ist eine herzzerreißende Geschichte: Der zwei Jahre alte Jakob ist ein fröhliches und aufgewecktes Kind, doch der kleine Junge, der gerne lacht, hat eine schwere und seltene Herzkrankheit. Bildautor: NEWS5 / Merzbach