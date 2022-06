Schausteller-Familie kämpft sich nach Hochwasser-Schock zurück: Vor rund einem Jahr wütete in Höchstadt ein Jahrhundert-Hochwasser. Die Wassermassen trafen auch den Familienpark, der eigentlich kurz darauf als "Sommer in der Stadt" zu einem Fest mit vielen Fahrgeschäften werden sollte. "Wie im Horrofilm", beschrieb Angelique Zinnecker die Szenerie damals. Auch fast ein Jahr später spürt die Familie die Auswirkungen noch immer deutlich.

"Wir haben versucht, uns über Wasser zu halten", erklärt Alexander Zinnecker inFranken.de rund ein Jahr nach der Katastrophe. Am schlimmsten habe es das Hauptkarussell, den "Break Dance", getroffen. "Der fällt immer noch aus und die Einnahmen fehlen uns komplett, nur durch das blöde Hochwasser", ärgert sich Zinnecker. "Sonst wären wir vielleicht mit einem blauen Auge davongekommen."

Jahrhundert-Hochwasser in Höchstadt: So hat die Schausteller-Familie die Flut-Folgen überstanden

"Ich sage mal: Untergegangen sind wir nicht. Wir Schausteller sind hart im Nehmen und gewohnt, dass wir gute und schlechte Zeiten haben", sagt Zinnecker. Trotzdem ging die Hochwasserkatastrophe nicht spurlos an ihnen vorbei. "Einen Monat lang waren wir mental komplett down", erklärt der Schausteller. "Aber irgendwas muss man ja machen. Wir sind eine große Familie und haben uns gegenseitig unterstützt."

Nicht nur das Hochwasser hat die Familie kalt erwischt, auch die Pandemie zehrte an ihren Kräften. "Durststrecken kennen wir, aber diese war extrem lang. Das hat uns bestimmt fünf Jahre zurückgeworfen." Ohne die Pandemie hätte man zumindest die Altersreserven nicht so aufbrauchen müssen. "Wenige Schausteller haben angespartes Geld. Und es ist blöd, wenn man da an die Altersvorsorge ran muss."

Am ärgerlichsten sei jedoch trotzdem das kaputte Karussell "Break Dance". "Das fehlt einfach total, um die kaputte Zeit aufzuholen. Und es wird auch noch bis Ende Herbst dauern, bis das wieder läuft. Uns fehlt dadurch eben eine Menge Geld." Vom Personal habe man sogar Stammkräfte entlassen müssen, "weil wir sie einfach nicht mehr bezahlen konnten". Nächstes Jahr könne genau das die größte Hürde stellen: "Gute Leute zu finden. Es will einfach nicht jeder ein großes Karussell bei 30 Grad auf- und abbauen."

"Will nicht rumjammern": Schausteller blickt mit "Black Out" in die Zukunft

Glücklicherweise habe man jedoch noch ein zweites Karussell. "Mit dem 'Black Out' waren wir jetzt auch schon für zwei Monate in der Schweiz als Gastspiel unterwegs. In Bayreuth waren wir ebenfalls vertreten und aktuell sind wir in Schweinfurt", erklärt Zinnecker.

Zwar merke man schon, dass durch die Inflation "das Geld bei den Leuten auch nicht mehr so locker im Geldbeutel sitzt", trotzdem freut sich der Schausteller auf die noch bevorstehenden Veranstaltungen. Auch auf der Kirchweih in Fürth werde man im Herbst dieses Jahres zumindest das "Black Out" aufbauen können.

"Ich will nicht rumjammern. Fakt ist: Wir sind wieder unterwegs und können unseren Lebensunterhalt bestreiten." Auch, wenn die letzte Zeit recht unsicher gewesen sei, weil viele Kommunen erst spät sicher gehen konnten, dass Veranstaltungen stattfinden: "Es hat sich jetzt so ergeben, dass wir wieder fast eine fixe Reiseroute haben."