Unbekannter stört Online-Unterricht mit Hitler-Bild: Zu einem mysteriösen Vorfall ist es am Mittwoch (27.01.2021) an einer Schule in Erlangen gekommen. Eine Lehrerin befand sich gerade mit Schülern in einer Webkonferenz, als plötzlich ein Hitler-Bild und der Schriftzug "Heil Hitler" auftauchten.

Wie Schulamtsdirektor Siegfried David berichtet, hat die Lehrerin daraufhin sofort die Schüler weggeschaltet, die Schulleitung und das Staatliche Schulamt informiert. Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet.

Mysteriöser Fall an Erlanger Schule: Hitler-Bild taucht in Webkonferenz auf

Die Kinder der Schule können nach Auskunft des Schulamtsdirektors über andere Kanäle weiterhin unterrichtet werden. Betroffen war lediglich die eine Schule in Erlangen. Weitere Schulen, auch im Landkreis Erlangen-Höchstadt, waren nicht betroffen.