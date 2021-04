Bauarbeiten in Herzogenaurach: Ab Montag, 19. April 2021, finden Bauarbeiten an der St 2263 mit zwei halbseitigen Sperrungen in Hammerbach und Welkenbach statt.

Hammerbacher Straße/St 2263 halbseitig gesperrt

Die Ortsdurchfahrt Hammerbach ist in der Hammerbacher Straße zwischen Hausnummer 39 und 42 bis voraussichtlich Freitag, 30. April 2021, halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Grund dafür sind Arbeiten am Wasserversorgungsnetz.

Nankendorfer Straße/St 2263 halbseitig gesperrt

Die Ortsdurchfahrt Welkenbach ist zwischen Kirchweg und Milchtankstelle bis voraussichtlich Freitag, den siebten Mai 2021, halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Grund dafür sind Tiefbauarbeiten.

Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Entschuldigung für die entstehenden Unannehmlichkeiten.