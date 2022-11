Erlangen: Kult-Kneipe "Gummi Wörner" musste 2021 schließen

musste 2021 schließen Betreiber eröffnet nun den neuen "Wörner" am Altstädter Kirchenplatz

Elektronische Musik, Bar, herzhafte Snacks: Das erwartet die Gäste

Alex Jordan, Betreiber des ehemaligen "Gummi Wörner" in Erlangen, eröffnet am Freitag (4. November 2022) den neuen "Wörner" an der Ecke Altstädter Kirchenplatz/Martin-Luther-Platz (Adresse: Martin-Luther-Platz 10). Im Gespräch mit inFranken.de erklärt er, was die Gäste in seinem neuen Lokal erwarten wird.

Erlangen: Der "Wörner" eröffnet am Altstädter Kirchenplatz

Wegen einer Mieterhöhung habe Jordan im Mai 2021 den "Gummi Wörner" in der Hauptstraße in Erlangen schließen müssen. Vor wenigen Monaten habe sich dann die Möglichkeit ergeben, einen neuen "Wörner" am Altstädter Kirchenplatz zu eröffnen - ohne das "Gummi" im Namen, da sich die Kneipe nicht mehr am alten Standort, dem ehemaligen Fachgeschäft "Gummi Wörner", befindet.

Die Leiterin des Stadtmuseums habe Jordan gefragt, ob er in die Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants "Lennox" am Altstädter Kirchenplatz einziehen möchte. Diese seien eigentlich für die Erweiterung des Museums vorgesehen, doch dieses Vorhaben werde erst in einiger Zeit umgesetzt und das Gebäude solle bis zum geplanten Ausbau nicht leer stehen. "Es handelt sich um ein Zwischennutzprojekt, ich habe mich bereit erklärt, das Gebäude mit Leben zu füllen", erklärt der "Wörner"-Betreiber.

"Wir machen das auf jeden Fall drei Jahre und danach sehen wir mal, was kommt." Offiziell sei die Kneipennutzung also bis Ende 2025 vorgesehen, eine Verlängerung des Zeitraums sei allerdings nicht ausgeschlossen. Die Eröffnung des "Wörner" finde am Freitag (4. November 2022) um 19 Uhr statt.

"Wir wollen den 'Gummi Wörner' wieder aufleben lassen": Das erwartet die Gäste

"Wir wollen den 'Gummi Wörner' wieder aufleben lassen", so Jordan. Auch im neuen "Wörner" sollen Gin Tonic-Variationen, Biere, Weine und antialkoholische Getränke angeboten werden. Im Gegensatz zur alten Kneipe können die Gäste außerdem auch Snacks wie kleine "Baguette-Stullen" oder vegane Speisen bestellen.

Neben elektronischer Musik können sich die Gäste in Erlangen außerdem auf eine Bar und eine Lounge mit Sitzmöglichkeiten freuen, so Jordan. "Zunächst werden wir donnerstags bis samstags von 19 bis 2 Uhr öffnen, vielleicht werden sich die Öffnungszeiten zukünftig auch noch etwas ausweiten", erklärt der "Wörner"-Betreiber. Ab dem 7. November baue Alex Jordan dann zudem den Altstädter Weihnachtsmarkt auf.

