Am Donnerstagmittag (08. Juli 2021) wurde der Integrierten Leitstelle ein Brand einer Gartenhütte in Bubenreuth gemeldet. Gegen 12.45 Uhr teilte nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken ein Zeuge mit, dass in einem Grundstück nahe der Frankenstraße eine Hütte brennt.

Diese stand in Vollbrand. Glücklicherweise konnte das Flammen-Inferno von der Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Verletzt wurde niemand, heißt es weiter.

Gartenhütte geht in Flammen auf: War es Brandstiftung?

Da die Hütte weder Gas- noch Stromanschluss hat, kann allerdings eine mögliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Eine genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht benannt werden.

Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Erlanger Kripo haben die Ermittlungen übernommen und bitten eventuelle Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.