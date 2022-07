Erlangen vor 1 Stunde

Zeugenaufruf

Wieder steht beliebter Abenteuerspielplatz in Flammen: War es Brandstiftung?

Nicht einmal ein Jahr ist es her, da brannten mehrere Hütten auf dem Abenteuerspielplatz "Taubenschlag" in Erlangen nieder. Am Donnerstag wüteten die Flammen abermals. Die Polizei glaubt nicht an einen Zufall.