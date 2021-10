Erlangen vor 23 Minuten

Brand

Beliebter Abenteuerspielplatz in Erlangen steht in Flammen: Mehrere Holzhütten in Vollbrand

In Erlangen ist am Samstagabend (16. Oktober 2021) ein Brand auf einem beliebten Erlanger Abenteuerspielplatz ausgebrochen. Mehrere Gartenhütten stehen in Flammen.