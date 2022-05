"Erlangen ist durstig": Nach zwei Jahren Corona-Pause sei Erlangen durstig nach "Begegnung, Live-Musik, Beisammensein und natürlich durstig nach Frankenwein", heißt es vonseiten des Weinfests Erlangen. Im Jahr 2022 wird das Fest auf dem Schlossplatz endlich wieder stattfinden. Schon am Mittwoch (25. Mai 2022) startet das 6. Erlanger Weinfest, auf dem bis einschließlich Sonntag (29. Mai 2022) einiges geboten sein wird.

Traditionell werden "großartige Frankenweine, kulinarische Köstlichkeiten und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm" angeboten. Die vier fränkischen Weinbaubetriebe Schmitt aus Bergtheim, Behringer aus Abtswind, Ruppert aus Hammelburg und Ebert aus Kammerforst werden rund 40 ausgewählte Weine aktueller Jahrgänge ausschenken. Auch für die Freunde kulinarischer Genüsse sei vor barocker Kulisse des markgräflichen Schlosses gesorgt: "Von Fisch bis Flammkuchen werden perfekt zum Frankenwein passende Köstlichkeiten angeboten", heißt es.

Weinfest in Erlangen 2022: Das ist das Programm

"Von der Weinfestbühne erklingen am Christi Himmelfahrt Wochenende wieder bunt gemischte Klänge quer durch alle Genres. Ein Highlight ist sicherlich der Auftritt von MerQury am Freitag (27. Mai 2022) um 19 Uhr. "Die international erfolgreiche Queen-Tribute-Formation aus Dresden erweckt die legendären Songs der Kultband zu neuen Leben. Der Frontmann Jody beeindruckt dabei stilistisch und stimmlich so sehr, dass man sich die Augen reiben muss, ob Freddie nicht doch wahrhaftig auf der Bühne steht: Gänsehaut garantiert!", wirbt das City-Management.

Weinfest in Erlangen 2022 - das Programm im Überblick:

Mittwoch (25. Mai 2022) von 16 Uhr bis 22 Uhr:

"Die Rossinis" (italiano, latino, Rock'n'Roll und 50er Jahre Musik) ab 18 Uhr

Eröffnung mit Oberbürgermeister Dr. Florian Janik und Weinkönigin Carolin Meyer um 18.30 Uhr

Donnerstag (26. Mai 2022) von 11 Uhr bis 22 Uhr:

"Play again sam light" (von Bob Marley, Black Eyed Peas, U2 bis Taio Cruz) ab 13 Uhr

"The Jets" (Sologesang, mehrstimmiger Chorgesang, Oldies) ab 18 Uhr

Freitag (27. Mai 2022) von 11 Uhr bis 22 Uhr:

"Melly & Clyde" (Soul, deutsche Popmusik, Aktuelles) ab 14 Uhr

"MerQury" (Queentribute Band aus Dresden) ab 19 Uhr

Samstag (28. Mai 2022) von 11 Uhr bis 23 Uhr:

"Rotti & Kah" (Rockklassiker, 90er, Radio-Hits) ab 14 Uhr

"Flat Out" (Tanzmusik, Rock) ab 19 Uhr

Sonntag (29. Mai 2022) von 11 Uhr bis 21.30 Uhr:

"Dörty & Härry" (Pop, Soul, Rock) ab 12.30 Uhr

Kinderlaufradrennen im Rahmen der Ride Tour Erlangen mit anschließender Urkundenübergabe um 13.30 Uhr

"FranKinelli" (50er bis 2000er, lateinamerikanische Rythmen, Schlager, Evergreens, Oldies, Rock, Pop) ab 17.30 Uhr

Der Fränkische Weinbauverband e.V., das Citymanagement Erlangen und der Veranstalter Zamatzer & Krohn GbR "laden alle Erlangerinnen und Erlanger sowie Weinfreunde von fern und nah ganz herzlich zum 6. Erlanger Weinfest ein".