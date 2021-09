Ein Tippfehler auf den Stimmzetteln für den Wahlkreis Erlangen sorgte in den vergangenen Tagen für Aufruhr. Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl 2021 teilte die Stadt Erlangen mit, dass auf den bereits gedruckten und ausgelieferten Stimmzetteln des Wahlkreises Erlangen durch einen Übertragungsfehler der Wahlbehörde der Nachname der Bundestagskandidatin der Freien Wähler Erlangen-Höchstadt, Anna-Carina Häusler, bei Wahlvorschlag 7 mit einem "ß" statt einem "s" geschrieben worden war.

Häusler befürchtete daraufhin, dass sich dieser Fehler negativ auf sie auswirken könne, da die Verwandtschaft mit ihrer Mutter, Irene Häusler (FW-Kreisvorsitzende Erlangen-Höchstadt), aufgrund der unterschiedlichen Schreibweise nicht zu erkennen sei. Wie der Kreiswahlleiter Thomas Ternes inFranken.de mitteilt, sei die Stadt Erlangen noch am Montag nicht von einem Neudruck der Stimmzettel ausgegangen. Die Landeswahlleitung habe aber dann bestätigt, dass es zwei Versionen des gültigen amtlichen Stimmzettels geben könne.

Bundestagswahl: Stimmzettel für Wahlkreis Erlangen werden neu gedruckt

Es wird nun also die bisherigen Stimmzettel mit dem Schreibfehler und die neue korrigierte Version geben. Wer bereits über die Briefwahl mit dem fehlerhaften Stimmzettel abgestimmt hat, brauche sich keine Gedanken zu machen, versichert Ternes. "Auch ein Stimmzettel mit einem Schreibfehler ist ein amtlicher Stimmzettel. Und jeder, der jetzt noch Briefwahl macht, kann das noch mit diesem Stimmzettel tun, ohne dass seine Stimme in irgendeiner Art und Weise deswegen ungültig werden könnte."

Die Wähler müssten also nichts Zusätzliches beachten. Durch die Gültigkeit beider Wahlzettel sei auch sichergestellt, dass niemand aufgrund von Abwesenheit durch Urlaub von der Wahl ausgeschlossen werde. Mit Hochdruck werde nun an der Produktion der berichtigten Stimmzettel gearbeitet, um sie für die zukünftigen Briefwähler und die Wahl am 26. September zur Verfügung zu stellen. Dies soll in einigen Tagen geschehen. Wer davor seine Briefwahl beantragt, könne mit dem bisherigen Stimmzettel wählen.

Schreibfehler auf Stimmzetteln sind auch in anderen Kommunen bereits vorgekommen. Auch im Wahlkreis Calw in Baden-Württemberg fiel im August die falsche Schreibweise eines Parteinamen auf. Die bereits ausgeteilten fehlerhaften Stimmzettel für die Bundestagswahl 2021 konnten auch in diesem Fall weiter genutzt werden.