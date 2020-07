Erlangen: Vermisster (83) wurde gefunden

Ein 83-Jähriger aus Erlangen war am Donnerstag (16. Juli 2020) vermisst. Der Mann konnte aufgrund eines Hinweises wohlbehalten aufgefunden werden, teilt die Polizei am Abend mit.

Am frühen Donnerstagabend erkannte eine Frau den Vermissten, verständigte die Polizei und gab Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes. Der 83-Jährige konnte kurz darauf von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Erlangen angetroffen werden.

Am Mittwochabend hat sich ein unglaublicher Vorfall in Nürnberg ereignet: Ein zehnjähriger Junge wurde bei einem Unfall verletzt und eine Gafferin ergötzte sich am weinenden Kind.