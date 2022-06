Erlangen: SchlossStrand ab Donnerstag (30. Juni 2022) in der Innenstadt

in der Innenstadt "Maritimes Urlaubsfeeling im Frankenland": Veranstalter laden zum Entspannen ein

Veranstalter kehren nach Corona-Alternative "im vollen Umfang zurück"

Der SchlossStrand vor der Kulisse des Markgrafenschlosses findet vom Donnerstag (30. Juni 2022) bis Sonntag (7. August 2022) wieder in der Erlanger Innenstadt statt. "Die Gäste dürfen sich auf entspanntes Urlaubsfeeling in der Erlanger Innenstadt freuen", so das City-Management Erlangen in einer Ankündigung.

"Kühle Getränke und leckere Cocktails": Öffnungszeiten vom SchlossStrand

Geöffnet hat der Strand täglich von Montag bis Sonntag ab 11 Uhr, wie auf der Website der Stadt Erlangen berichtet wird. Weiter wird berichtet, dass die Gastronomie von Montag bis Freitag von jeweils 15 bis 22 Uhr geöffnet hat, Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Auf der Getränkekarte stehen Angebote wie das Sternla-Bier vom Würzburger Hofbräu, Winzerchampagner und verschiedene Weine. Wer Hunger mitgebracht hat, kann sich von mehreren "feinen Speisen vom Meer" überzeugen lassen, wie die Veranstalter bei Facebook berichten.

Nachdem der SchlossStrand im Jahr 2020 ausfallen musste und im Jahr 2021 eine platz- und angebotsreduzierte Alternativlösung mit dem Namen "Sternla City-Lounge" stattfand, kehrt der SchlossStrand in diesem Jahr zum siebten Mal wieder in vollem Umfang zurück.

"Vom 30. Juni bis 07. August 2022 wird auf dem Erlanger Schlossplatz dann wieder norddeutsche Strand-Atmosphäre zu spüren sein", berichten die Veranstalter. "180 Tonnen feinster, weißer Sand bringen Küstenflair an den Erlanger Schlossplatz", so die Stadt.

"Entspannen Sie sich bei sommerlichen Temperaturen und erfrischen Sie sich mit kühlen Getränken und leckeren Cocktails", berichtet die Stadt Erlangen auf ihrer Website. Wer einfach nur entspannen möchte, der kann auch auf einer der vielen Liegen Platz nehmen oder sich eine "exklusive Strand-Lounge anmieten".