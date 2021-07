Sternla City-Lounge : Alternative zum Erlanger Schlossstrand startet am Mittwoch (7. Juli 2021)

: Urlaubsflair am Schlossplatz

Corona in Erlangen: Hygienemaßnahmen machen City-Lounge möglich

Am Mittwoch (7. Juli 2021) startet in Erlangen die Sternla City-Lounge. Nachdem auch 2021 der beliebte Erlanger Schlossstrand pandemiebedingt nicht stattfinden kann, hat das City-Management Erlangen zusammen mit der Dibou GmbH ein alternatives Konzept auf dem Erlanger Schlossplatz konzipiert.

Sternla City-Lounge in Erlangen: Das sind die Öffnungszeiten der Schlossstrand-Alternative

Vom 7. Juli bis 8. August herrscht in Erlangen wieder Sommer-Feeling. Die Sternla City-Lounge wird von Montag bis Freitag jeweils zwischen 14 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet haben. Die Organisatoren wollen allen Erlanger Bürgern ein Stranderlebnis mitten in der Stadt bieten. Neben Strandkörben und Liegestühlen werden kühle Getränke für eine sommerliche Atmosphäre sorgen.

Für die gastronomische Versorgung sind die Erlanger Betriebe Arizona, Galileo und Zametzer&Krohn GbR verantwortlich. Zuvor hatte die Stadt eine Ausschreibung gestartet, bei der sich Gastronomen, die während der Pandemie besonders gelitten hatten, für die Bewirtschaftung der City-Lounge bewerben konnten. Diese Zusammenarbeit gilt aber nur für ein Jahr. 2022 soll der Erlanger Schlossstrand wieder unter gewohnten Bedingungen im alten Konzept "Franken meets Nordsee-Feeling" stattfinden.

Eine Terminvereinbarung oder Reservierung ist für die Sternla City-Lounge nicht notwendig. Im Vergleich zum Erlanger Schlossstrand ist die Alternative aber flächenmäßig kleiner und es gibt weniger Sitzplätze. Für einen reibungslosen Ablauf setzen die Veranstalter auf Corona-Hygienemaßnahmen. Folgende Regeln müssen beachtet werden:

Gäste müssen sich bei der Ankunft persönlich registrieren. Entweder schriftlich oder über die "darfichrein-App".

Das Personal vor Ort verweist die Gäste auf ihren Platz.

Auf dem Strand herrscht FFP2-Maskenpflicht, außer am Platz.

Die Hände müssen vor dem Betreten des Geländes desinfiziert werden.

Die Abstände zwischen den einzelnen Sitzgruppen müssen eingehalten werden.

Es sind Personengruppen von 10 Personen aus beliebig vielen Haushalten erlaubt. Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren zählen nicht.

Auf der großen Getränkekarte ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ob ein Bier, Cocktails und Longdrinks oder einfach eine Gartenlimonade - ab Mittwoch herrscht auf dem Erlanger Schlossplatz wieder Sommer-Feeling!

