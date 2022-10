Erlanger E-Werk reagiert auf beschädigtes Plakat - diese Menschen "müssen draußen bleiben": In Erlangen ist ein Plakat übersprüht worden, das auf eine queere Veranstaltung im E-Werk hinweist: den sogenannten "Rosa Freitag". Das traditionsreiche Event ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil im Terminkalender des Kulturzentrums an der Fuchsenwiese.

Der "Rosa Freitag" ist laut den E-Werk-Verantwortlichen "die große Party für alle lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, transsexuellen, intersexuellen, queeren Menschen und natürlich auch deren Freund*innen". Die aktuelle Neuauflage der Kult-Veranstaltung findet an diesem Freitagabend (7. Oktober 2022) statt. Das im Vorfeld beschädigte Plakat sorgt indessen für Unmut und Kopfschütteln aufseiten der Veranstalter.

Erlanger E-Werk erteilt Plakat-Besprüher Abfuhr - kein Platz "für Intoleranz, Homophobie oder Diskriminierung"

Die Botschaft an den Verursacher fällt eindeutig aus: "Menschen wie dieser, der ein Plakat der Veranstaltung übersprüht, müssen DRAUSSEN BLEIBEN !!!", betont das E-Werk auf seiner Facebook-Seite. Weder in Erlangen noch in der Location des Kulturzentrums sei Platz für Intoleranz, Homophobie oder Diskriminierung. "Wir sind safe place, wir sind ein Raum für Sichtbarkeit von queerem Leben und wir sind dankbar, wenn das angenommen wird", halten die Verantwortlichen unmissverständlich fest.

Die Plakat-Beschädigung ist derweil kein Einzelfall. Erst vor Kurzem hatte es Zerstörungen von CSD-Plakaten in Erlangen gegeben.