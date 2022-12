Erlangen : Café feiert in der Südlichen Stadtmauerstraße Eröffnung

Nach einer vier- bis fünfjährigen Renovierungs- und Sanierungsphase hat das "Café Südliche" am 10. November 2022 eröffnet. Zahnärztin Andrea John betreibt das - laut eigener Aussage - "erste rein glutenfreie Café in Erlangen". Ihr Mann Michael John, der eigentlich in der Windkraft tätig ist, gibt im Gespräch mit inFranken.de Einblicke in das Konzept und die Entstehungsidee ihres gemeinsamen "Quereinsteiger-Projekts".

Zahnärztin eröffnet "Café Südliche" - das "erste rein glutenfreie Café in Erlangen"

Der Sohn der Johns müsse sich bereits seit vielen Jahren glutenfrei ernähren. Die Suche nach entsprechend geeigneten Cafés und Restaurants, in denen ihr Kind ohne Probleme etwas essen habe können, sei nie einfach gewesen. Es sei "schwierig, so etwas zu finden", berichtet John. "So wie uns ging und geht es aber vielen Leuten. Und so reifte bei uns über die Zeit die Idee, selbst ein Café mit rein glutenfreien Speisen zu eröffnen."

Das gesamte Essenssortiment - von Frühstücksangeboten über Kuchen und Waffeln bis hin zu herzhaften Panini - werde ausschließlich glutenfrei angeboten. Glutenhaltige Lebensmittel stehen auch deshalb nicht auf der Karte, damit keine Spuren von Gluten in die glutenfreien Speisen gelangen können, erklärt John. Die Kuchen seien alle selbst gebacken, doch das Café arbeite auch mit Partnern wie beispielsweise einer dänischen Bäckerei zusammen.

Das "Café Südliche" in Erlangen sei bislang gut angelaufen: "Wir sind erstaunt, wie viele Leute uns gesucht haben. Sie sind dankbar und können es fast nicht glauben", sagt John. Ihm zufolge kommen immer wieder Gäste und fragen, ob denn wirklich alle Speisen glutenfrei sind. Sowohl Menschen, die an Unverträglichkeiten leiden, als auch Gäste ohne Allergie hätten das Café bereits aufgesucht. Zunächst sei das Café nur von Mittwoch bis Samstag geöffnet, da Familie John auch weiterhin ihren Hauptberufen nachgehe. Ob sich die Öffnungszeiten künftig ausweiten, werde sich zeigen.

