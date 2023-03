+++ Erlangen: Klimaaktivisten erklimmen Heizkraftwerk - Polizei äußert sich zur Lage +++

Erlangen: Klimaaktivisten erklimmen Heizkraftwerk der Stadtwerke

"Exit Gas Now" : Kollektiv veröffentlicht Statement

: veröffentlicht Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rücken an - so ist die Lage vor Ort

Seit Mittwochmorgen (29. März 2023) kursieren im Netz spektakuläre Bilder von einer Protestaktion am Schlot der Erlanger Stadtwerke. Zwei Personen erklimmen den 141 Meter hohen Kamin und bringen an der Spitze ein Banner mit der Aufschrift "Exit Gas Now" an. Das "Känguru Kollektiv" - eine Gruppe, die sich nach eigenen Aussagen für Klimagerechtigkeit engagiert - bekennt sich mit einem Statement zu der Aktion.

Klimaprotest am Erlanger Heizkraftwerk - Polizei will gegen Mittag eingreifen

Bereits im Dunkeln startete die Kletterpartie und auch gegen 12 Uhr waren die Aktivisten noch oben. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken gegenüber inFranken.de. Insgesamt 40 Polizeibeamte und etwa ebenso viele Feuerwehr- und Rettungskräfte seien auf dem Gelände. Zwei Aktivisten befänden sich auf dem Schlot, einer am Boden. "Die Lage ist ruhig, der Betrieb des Kraftwerks ist nicht beeinträchtigt. Es besteht aktuell kein akuter Handlungszwang. Die Aktion dauert noch an", so der Polizeisprecher. Er wisse von der Ankündigung, dass das Banner bis zum Mittag hängen solle.

Demnächst wolle die Polizei in Absprache mit den Erlanger Stadtwerken neue Schritte einleiten. Denn immerhin hielten sich die Personen unbefugt auf dem Gelände auf und die Sicherheit aller Beteiligter sowie des Kraftwerks solle nicht weiter länger als nötig riskiert werden. Im Nachgang werde ähnlich wie bei anderen Klimaprotesten geklärt, welche Konsequenzen auf die Aktivisten zukommen. Es handele sich um Hausfriedensbruch und dann gebe es da noch die Einsatzkosten der verschiedenen Einheiten.

Am Vormittag postete die Gruppe ein Statement zu den Beweggründen auf ihrem Instagram-Kanal. "Wir haben das Erlanger Gaskraftwerk besetzt. Wir müssen so schnell wie möglich aus allen fossilen Energien aussteigen, um die schlimmsten Folgen der Klimakatastrophe abzuwenden. Dazu gehört Erdgas, genauso wie Kohle und Öl. Erdgas ist keine Brückentechnologie und in keiner Weise nachhaltig", heißt es hier.

Kollektiv wendet sich an Erlangen: "Maßnahmen reichen nicht aus"

Von Montag (27. März 2023) bis Mittwoch (29. März 2023) tagt die Europäische Gaskonferenz (EGC) in Wien, bei der vor allem die Versorgungssicherheit in Europa im Fokus steht, wie es auf der Webseite heißt. In den Augen des "Känguru Kollektiv" würden hier "neue Gasprojekte geplant, die uns für Jahrzehnte an fossile Energien binden werden. Die Förderung schadet allen, außer den Unternehmen selbst".

Die Mitglieder wollten in diesem Zuge der Gasindustrie "aufs Dach" steigen und fordern zudem, dass "Erlangens 'Masterplan Wärme', der gerade erstellt wird, effektive Maßnahmen für die sofortige Reduktion der Erdgasverbrennung in Erlangen" enthält. "14 (von 41) beschlossenen Maßnahmen des Klimaaufbruchs Erlangen reichen nicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten", betonen sie zum Schluss.