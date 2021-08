Ein 50-jähriger Mann hat am Mittwochabend (04. August 2021) in einem Linienbus in Erlangen randaliert. Darüber berichtet die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt am Donnerstag (05. August 2021) in einer Pressemitteilung. Der 50-Jährige verschüttete absichtlich Wein im Bus und zeigte sich anderen Fahrgästen gegenüber aggressiv, weshalb ihn der Busfahrer aus dem Bus verwies und die Polizei alarmierte.

Die Beamten trafen kurze Zeit später den Randalierer in der Hans-Geiger-Straße an. Er sollte sich ihnen gegenüber ausweisen. Dieser Aufforderung kam der 50-Jährige allerdings mehrmalig nicht nach, sondern ging in "Kampfstellung" und kündigte an, Widerstand gegen die Polizisten zu leisten.

Über 2 Promille intus: 50-Jähriger randaliert in Linienbus

Mit unmittelbarem Zwang, schreibt die Polizei, wurde der Mann zu Boden gebracht und gefesselt. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen. Erst nachdem der Randalierer, der 2,2 Promille intus hatte, seinen Rausch ausgeschlafen hatte, durfte er die Zelle verlassen und nach Hause gehen. Für das weitere Strafverfahren gegen ihn musste er sich noch, auf Anweisung der Staatsanwaltschaft, einer Blutentnahme unterziehen.

Der 50-Jährige und die involvierte Polizeistreife blieben bei dem Vorfall unverletzt.