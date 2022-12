Die Impfzentren in Bayern schließen zum Jahresende. Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mitteilt, sei der letzte Impftag der Erlanger Einrichtung am Freitag, 23. Dezember. In der Woche vor Weihnachten hat das Impfzentrum noch einmal Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Impfshop in den Arcaden ist bereits am 22. und 23. Dezember 2022 geschlossen.

Termine lassen sich über die Hotline des Erlanger Impfzentrums unter der Rufnummer 09131/86 6500 oder über www.impfzentren.bayern vereinbaren. Impfungen sind aber auch ohne Termin möglich.

Noch bis zum 21. Dezember sind mobile Teams in Stadt und Landkreis unterwegs. Die Termine sind ohne Anmeldung offen für alle ab 12 Jahren.

Die letzten Termine:

Mittwoch, 7. Dezember, Generationenzentrum Herzogenaurach (Erlanger Str. 16), 09:30 bis 17 Uhr

Mittwoch, 7. Dezember, Vestenbergsgreuth (Dutendorfer Str. 18), 11bis 18 Uhr

Donnerstag, 8. Dezember, Kulturscheune Mühlhausen (Marktplatz 4), 11 bis 17 Uhr

Donnerstag, 8. Dezember, Erlangen Arcaden (Nürnberger Straße 7), 10 bis 20 Uhr

Freitag, 9. Dezember, Erlangen Arcaden (Nürnberger Straße 7), 10 bis 20 Uhr

Montag, 12. Dezember, Georg-Hänfling-Halle Eckental (Am Pfarrgarten 1), 12 bis 18 Uhr

Mittwoch, 14. Dezember, Grundschule Aurachtal (Schulstr. 13), 14 bis 18 Uhr

Mittwoch, 14. Dezember, Kommunbrauhaus Höchstadt (Obere Brauhausgasse 7), 11 bis 18 Uhr

Donnerstag, 15. Dezember| Erlangen Arcaden (Nürnberger Straße 7), 10 bis 20 Uhr

Freitag, 16. Dezember, Erlangen Arcaden (Nürnberger Straße 7), 10 bis 20 Uhr

Freitag, 16. Dezember, Ebrachtalhalle Wachenroth (Schulstr. 3), 13 bis 18 Uhr

Montag, 19. Dezember, Bürgersaal Heroldsberg (Hauptstr. 104), 10 bis 16 Uhr

Mittwoch, 21. Dezember, Ev. Gemeindehaus Baiersdorf (Kirchenplatz 7), 12 bis 16 Uhr

Mittwoch, 21. Dezember, Mehrzweckhalle Weisendorf (Reuther Weg 6), 12 bis 18 Uhr

Alle zugelassenen und empfohlenen Impfstoffe stehen im Impfzentrum in der Sedanstraße zur Verfügung. Bei Sonderaktionen vor Ort werden der ursprüngliche Impfstoff von BioNTech/Pfizer zur Grundimmunisierung und die aktuellen BA.4/BA.5-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und von Moderna zur Auffrischung angeboten sowie der „Totimpfstoff“ von Valneva.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt Auffrischungsimpfungen mit den neuen, an die Omikron-Variante BA.4/BA.5 angepassten mRNA-Impfstoffen von Moderna und BioNTech/Pfizer. Eine vierte Impfung (also eine zweite Auffrischung) empfiehlt die STIKO weiterhin Personen, die mindestens 60 Jahre alt sind, aufgrund von Vorerkrankungen einer Risikogruppe angehören oder in medizinischen Berufen bzw. im Pflegebereich arbeiten. Das Impfzentrum führt die Viertimpfung auf persönlichen Wunsch auch bei Personen durch, die von der STIKO-Empfehlung nicht erfasst sind. Hierbei sind Impfabstände und Infektionen zu berücksichtigen. Für die Grundimmunisierung, also die ersten zwei Impfungen, sind nach wie vor nur die ursprünglichen Impfstoffe zugelassen.

Insgesamt 594.254 Impfungen durchgeführt

In der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurden in der 47. Kalenderwoche 2022 insgesamt 1.108 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Davon entfallen 356 Impfungen auf das Impfzentrum und seine Außenstellen sowie auf Sonderaktionen und Einrichtungen. 752 Impfungen wurden bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Stadt und Landkreis vorgenommen. Somit wurden insgesamt seit Beginn (KW 53/2020) 594.254 Impfungen in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt verabreicht. Insgesamt haben 202.645 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: mindestens 80,4 Prozent), 163.041 Personen (64,7 Prozent) haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor.

Weitere Informationen im Internet unter www.erlangen.de/impfzentrum.

