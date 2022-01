"Havana Bar" in Erlangen nach 23 Jahren geschlossen

"War immer das nostalgische Herzstück": Betreiber nach Schließung schwer enttäuscht

schwer enttäuscht Letzter "Havana"-Abend verlief anders als geplant: Bar-Lockdown verhindert Abschiedsfeier

verlief anders als geplant: verhindert Abschiedsfeier "Viele Kleinigkeiten": Das sind die Gründe für das Aus der Erlanger Kult-Bar

Nach 23 Jahren "Alchemisten der Nacht" musste die bekannte Havana Bar mitten in der Erlanger Altstadt nun schließen. Der Grund: "Viele Kleinigkeiten", erklärt Mitinhaber Mauro Sindaco. "Wir wissen alle, wie es seit Corona gelaufen ist. Unser damaliger Pachtvertrag hätte schon Ende 2020 auslaufen sollen." Zwar wurde dieser dann noch ein Jahr verlängert, "aber wir mussten dann auch feststellen, dass es nicht wirklich besser wird".

"Bin mit der Havana Bar erwachsen geworden" - Kult-Bar in Erlangen endgültig geschlossen

2021 habe sich dann herauskristallisiert, dass man den Pachtvertrag nicht verlängern möchte. "Wir konnten einfach nicht planen, hatten kein langfristiges Personal und die Zukunftsperspektive hat uns gefehlt." Als im November dann die Bars erneut schließen mussten, sei klar gewesen: "Das war's." Ohne große Party gab es einen "unspektakulären letzten Abend".

Darauf seien ein paar einzelne Tage Flohmarkt in der Bar gefolgt, "an denen alles, was nicht niet- und nagelfest war, an den Mann gebracht wurde. Von Stühlen, Gläsern oder angefangenen Schnapsflaschen ging alles vorwiegend an Leute, die die Bar jahrelang begleitet haben. Es war schön, ihr doch noch ein würdiges Ende zu geben", erzählt Sindaco.

Für Sindaco selbst sei die Schließung der Bar "eine einzige, riesige Enttäuschung". Der Mitinhaber sei erst seit Beginn 2020 ein Teil der Gastronomie-Gesellschaft. "Ich bin mit der Havana Bar erwachsen geworden und konnte sie dann sogar mein Eigen nennen. Dass ich nie die Möglichkeit dazu hatte, mit der Havana Bar zu erreichen, was ich erreichen wollte und dazu das dauernde Hin und Her: Das war schon frustrierend", erzählt Sindaco.

"Havana Bar"-Gedanke soll weiterleben - Betreiber haben neue Pläne

"Für meine Geschäftspartner - immerhin haben die drei die Havana Bar 15 Jahre lang geführt - bedeutet die Bar vor allem Nostalgie und Erinnerungen. Das war der erste Betrieb, den sie zusammen hatten und immer das nostalgische Herzstück neben anderen Projekten. Dass das jetzt wegfällt, ist wirklich traurig", sagt Sindaco, der die zuletzt Bar gemeinsam mit Daniel Gruber, Martin Hubmann und Till Stürmer leitete.

"Aber am Ende des Tages mussten wir geschäftsmännisch und zukunftsorientiert denken - und die Nachtgastronomie ist aktuell eben das Schwierigste, was man machen kann. Deswegen wollen die Inhaber sich nun vor allem auf die anderen Projekte wie das "Herzstück" in Erlangen konzentrieren. Auch für Sindaco sei das Restaurant gerade "das erste Baby und der Fokus".

Mittelfristig wolle man der Altstadt vielleicht auch irgendwann wieder eine Bar schenken - oder zumindest "mit dem Havana Bar-Gedanken die Erlanger Gastronomie bereichern", wie Sindaco vage verrät. Darüber könnten sich auch die ehemaligen Besucher*innen der Kultbar freuen: Diese waren nämlich "durchweg traurig, enttäuscht, fassungslos", wie Sindaco die Reaktionen auf die Schließung beschreibt. Zumindest im Herzen bleibe die "Havana Bar" auf jeden Fall weiterhin ein wichtiger Teil für die Erlanger Gastronomie-Crew.

