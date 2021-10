"Hans im Glück ": Neues Restaurant neben Hugenottenplatz in Erlangen eröffnet heute

Heute (6. Oktober 2021) eröffnet die neue Filiale der Burger-Kette "Hans im Glück" in Erlangen, in der Hauptstraße 20, neben dem Hugenottenplatz. Ursprünglich sollte die Eröffnung bereits vor über einem Jahr, im Sommer 2020, stattfinden, doch durch die Corona-Pandemie verzögerten sich die Baumaßnahmen, berichtete eine Sprecherin des Unternehmens.

"Hans im Glück" in Erlangen bietet Platz für 152 Gäste

152 Gäste können nach Informationen des Unternehmens in dem neuen Burgergrill Platz nehmen. Erlangen sei außerdem der erste Standort mit einem "klimabewussten und cradle-to-cradlezertifizierten Bio-Boden". Zusätzlich zum 157 Quadratmeter großen Innenbereich habe das Restaurant auch eine 65 Quadratmeter große Terrasse mit Blick auf die Altstadt.

"Es ehrt uns, dass unsere Expansion weiter voran schreitet und 'Hans im Glück' in Erlangen direkt neben dem Hugenottenplatz ein attraktives Zuhause gefunden hat", erklärt "Hans im Glück"-CEO Johannes Bühler. "Wir freuen uns darauf, viele Burgerliebhaber*innen mit unserem vielseitigen Angebot glücklich zu machen." Geöffnet habe das Restaurant täglich von 11 Uhr bis 24 Uhr.

Speisekarte von "Hans im Glück": Fleisch, vegetarisch und vegan

Geboten werden verschiedene Burger- und Cocktail-Variationen. Ziel des Ladens ist es, die Kunden zu einem entspannten Essen zu verleiten. Kennzeichnend für die Restaurants der Burger-Kette ist die Innenarchitektur: Dadurch, dass überall Baumstämme im Raum aufgestellt sind, soll Leichtigkeit vermittelt werden.

Die Speisekarte soll deckungsgleich mit den anderen Filialen von "Hans im Glück" sein. Das Angebot umfasst also Rindfleisch, Hähnchenbrust, aber auch vegetarische und vegane Bratlinge. Außerdem gibt es Salat und zahlreiche Beilagen, wie zum Beispiel Süßkartoffelfritten.

Weitere Filialen in Franken nicht ausgeschlossen

"Hans im Glück" sei immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Locations, die von Einwohnern und Besuchern gut angenommen werden, so das Unternehmen. Auch deswegen sei Franken für eine eventuelle Expansion interessant. Feste Pläne für weitere Eröffnungen in Franken gibt es allerdings noch nicht. Fränkische Filialen gibt es schon in Nürnberg und Würzburg.

Erst Anfang 2020 wechselte der Besitzer der Kette mit Sitz in München. Nähere Informationen dazu hier.