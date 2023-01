Beamte der Autobahnpolizei Erlangen wollten in der Nacht von auf Sonntag (15. Februar 2023) einen Autofahrer maßregeln, nachdem dieser auf der BAB3 massiv die Geschwindigkeit überschritten hatte. So heißt es in einem Einsatzbericht.

Die Polizisten schalteten das "Bitte Folgen"-Signal ein, woraufhin das Auto abbremste und plötzlich in einer Nothaltebucht stehen blieb, um dann anschließend dem Streifenwagen wieder zu folgen. Die Polizei erkannte schließlich, den Hintergrund der Aktion.

Mann will mit Sitzwechsel Polizei Erlangen austricksen und löst mehrere Ermittlungsverfahren aus

Denn bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer, den sie bereits beim Vorbeifahren gesehen hatten und nun auf dem Fahrersitz erwarteten, jetzt Beifahrer war.

Er hatte schnell die Plätze gewechselt, um zu verschleiern, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, so die Polizei. Die Beamten eröffneten mehrere Ermittlungsverfahren - unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Strafvereitelung.