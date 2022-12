Erlangen: Erste Lidl-Filiale in der Innenstadt geplant

Projektentwickler informiert über Baubeginn

"Urbanes Mixed-Use-Konzept": Wohn- und Geschäftsfläche in einem Gebäude

Die "S&P Commercial Development", eine Beteiligung der Immobilienfirma Sontowski und Partner, habe Einzelhandelsfläche in einem neuen Wohn- und Geschäftshaus in Erlangen an den Lebensmitteleinzelhändler Lidl vermietet. Das geplante Objekt werde in zentraler Innenstadtlage entstehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neue Lidl-Filiale in Erlangen - Bau soll 2023 beginnen

Das vierstöckige Gebäude stehe in der Artilleriestraße in Erlangen und werde als "Mixed-Use-Immobilie" bezeichnet, da in diesem einerseits eine neue Lidl-Filiale (etwa 1500 Quadratmeter), andererseits auch Wohnfläche (etwa 4500 Quadratmeter) entstehen soll.

"Wir freuen uns, dass wir mit Lidl den passenden Partner für dieses urbane Mixed-Use-Konzept gewinnen konnten und durch das langfristige Engagement des nachhaltigen Frische-Discounters ein weiteres Nahversorgungsangebot in der Innenstadt und für die künftigen Bewohner schaffen können", wird Stephan Meier, Leiter Projektentwicklung, zitiert. Man lege dabei Wert auf einen "hohen Nachhaltigkeitsstandard", heißt es.

So sollen die Dachflächen mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet und darüber hinaus zur Wasserrückhaltung begrünt werden. Überschüssiges Regenwasser werde vor Ort gespeichert, sodass es komplett auf dem Grundstück versickern kann. Darüber hinaus sei eine nachhaltige Energieversorgung ohne fossile Energieträger vorgesehen. Der Bau der Lidl-Filiale in der Artilleriestraße in Erlangen werde im Jahr 2023 beginnen, so das Unternehmen.

