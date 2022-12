Galeria Karstadt Kaufhof: Geplante Übernahme von 47 Filialen geplatzt - Investor abgesprungen

Im Drama um die wirtschaftlich angeschlagene Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof kommt es zu einem weiteren Akt: Der als Favorit für eine Übernahme geltende Unternehmer Markus Schön hat das Interesse an einem Erwerb von 47 Galeria-Standorten verloren. Der bisherige Plan des "Buero.de"-Chefs hatte unter anderem die Übernahme von fünf fränkischen Kaufhaus-Filialen in Bamberg, Coburg, Erlangen, Aschaffenburg und Bayreuth vorgesehen. Dazu kommt es nun aber augenscheinlich nicht mehr.

Galeria Karstadt Kaufhof: Interessent verkündet Rückzieher - was wird aus fränkischen Filialen?

Schöns Rückzieher sind zweitägige Beratungen seiner Firmengremien vorausgegangen, wie der Detmolder Unternehmer am Donnerstagabend (22. Dezember 2022) dem Westfalen-Blatt mitteilte. Als Ursache für den Sinneswandel nennt der 48-Jährige eine zu erwartende Personalflucht. Diese wird wiederum mit der zuletzt in der Öffentlichkeit spekulierten Schließung von rund 90 Galeria-Filialen in Verbindung gebracht. Zuvor war bislang stets von 40 der bundesweit 131 Strandorte der insolventen Kaufhauskette die Rede.

Die von vielen erhoffte Rettung der fünf fränkischen Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof ist damit bis auf Weiteres geplatzt. Und das, obwohl "Buero.de"-Chef Markus Schön erst vor Kurzem den neuen Namen samt Logo für seine vorgesehenen Geschäfte vorgestellt hatte. Nun jedoch die überraschende Kehrtwende kurz vor Weihnachten. Wie beziehungsweise ob es mit den Filialen weitergeht, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen.

Weitere Hintergründe zu der gescheiterten Galeria-Karstadt-Kaufhof-Übernahme gibt es in unserem Artikel "Galeria-Zukunft ungewiss: Übernahme-Favorit zieht Angebot zurück - "Rahmenbedingungen nicht akzeptabel".