Bayern: Clubs, Bars und Diskotheken dürfen ab dem 1. Oktober wieder öffnen

Es gelten die 3G-Regeln, aber keine Maskenpflicht

"566 Tage gewartet": Erlanger Clubs veranstalten Partys zur Wiedereröffnung

Erlanger Clubs veranstalten Partys zur Wiedereröffnung Erlkoenig kündigt Veränderungen an

Am Donnerstag (30. September 2021) wurden die von den Club-Betreiber*innen und Feierfreudigen sehnsüchtig erwarteten neuen Lockerungen für Bayern verkündet. Unter Einhaltung einer verschärften 3G-Regel darf wieder getanzt werden - und zwar ohne Maske und Abstand. Besucher*innen müssen lediglich beachten, dass nur ein negativer PCR-Test und kein Antigen-Schnelltest oder Selbsttest gültig ist. Die Vorfreude der Erlanger Clubs darauf, den erlösenden 1. Oktober ordentlich zu feiern, ist deutlich spürbar.

Paisley: Startschuss für die Party nach langem Warten

"Are you ready?", rief der Nachtclub Paisley seiner "#paisleygäng" bereits am 10. September auf Facebook zu. Damals noch unsicher standen die Betreiber*innen "mit Freundetränen in den Augen" bereit und warteten auf die finalen Verordnungen. Am Donnerstag (30. September) kündigten sie schließlich an: "566 Tage haben wir auf diesen Moment gewartet. Jetzt ist es soweit. Mask Off - Party on!"

Die "Mask Off"-Party am Wochenende steht unter dem Titel "#HipHop", "#Rap" und "#Clubhänger". VIP Lounge, Club Lounge und der Hollywood-Bereich sind laut Webseite für den 1. und 2. Oktober bereits reserviert. Tische für bis zu 4 Personen aber noch frei.

Am nächsten Freitag (8. Oktober) erwartet die Besucher*innen eine 90er und 2000er Party.

Flash: Bierpong, Schnapstabletts und "Eskalation"

Auch der Club Flash verkündete freudig die frohe Botschaft auf Facebook: "Nach 19 Monaten hat das lange Warten ein Ende: The Flash is back. Ab 1.10. dürfen endlich wieder jeden Donnerstag, Freitag und Samstag mit euch Bierpong zocken, den nächsten Meter zünden, Schnapstabletts vernichten und auf dem Dancefloor eskalieren!" Wie Paisley wies Flash außerdem auf die Luca-App zum Einchecken in die "Party deines Lebens" hin.

Der Nachtclub öffnete im Oktober 2019 in der Hauptstraße 12. Bereits im März musste er wegen Corona wieder schließen. Viermal länger hätten sie geschlossen, als geöffnet, bedauern die Betreiber*innen auf Facebook. Umso mehr freuten sich die nun über die Wiedereröffnung.

Die kommende Veranstaltung steht unter dem passenden Motto "Restart".

Erlkoenig: Publikum könne gespannt auf neu gestalteten Clubbereich sein

Der Erlkoenig hat neben der Eröffnungsparty ein weiteres Bonbon vorbereitet: "Damit unser erstes Wiedersehen noch schöner wird, haben wir während Corona unseren gesamten Clubbereich neu gestaltet - größer, blauer, wilder!", heißt es auf Facebook.

Und noch etwas sei neu: "Um Erlangen eine Feierlocation für rauschende Feste unter Erwachsenen zu bieten, haben wir uns entschlossen, den Einlass im Erlkoenig ab Oktober nur noch ab 25 Jahren zu gestatten. No Kids - just Party!"

Auch der Nacht- und Tanzclub Zirkel öffnet wieder seine Tore. Dort geht es am Freitag und Samstag jeweils um 23 Uhr los. "Stay safe and party hard!", schreibt der Club auf Facebook.