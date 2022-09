Erlangen: Beliebte "Undecided"-Bar hat zweiten Standort eröffnet

"Elegantes Ambiente": Konzept soll Studenten und Geschäftsleute ansprechen

ansprechen Mit Whiskey-Lounge und "herzhaften Snacks": Das bietet die Karte der Bar

Das bietet die "Gibt nur wenige": Betreiberin plant Dachterrasse für den Sommer

Die beliebte "Undecided"-Bar in Nürnberg hat einen weiteren Standort. In Erlangen, in der Hauptstraße 51, wurde am Freitag, 16. September 2022, große Eröffnung gefeiert. Bereits Anfang des Jahres hatte die Betreiberin Ramona Shabla gegenüber inFranken.de von ihren Plänen berichtet - nun war es so weit. "Undecided ist ein modernes, noch nie dagewesenes Barkonzept", teilt Shabla jetzt mit.

"Undecided"-Neueröffnung in Erlangen: Live-Sport, Whiskey-Lounge, ungewöhnliche Einrichtung

Die Bar biete unter anderem eine "große Auswahl an Brandys, Whiskys, Likören und Softdrinks" sowie verschiedene "urbane, traditionelle und internationale Biere vom Fass und aus der Flasche". Außerdem gebe es eine "feine Auswahl an Rot-, Weiß- und Roséweinen". Die neue Bar in Erlangen wolle sich durch "eine ungezwungene und freundliche Atmosphäre" auszeichnen, in deren Mittelpunkt "herzhafte Drinks und Snacks sowie traditionelle irische Whiskys und Biere stehen", erklärt die Chefin.

Obendrein gebe es hier künftig Live-Übertragungen "sämtlicher Sportarten" und die Möglichkeit, Billard oder Dart zu spielen. Von der Zielgruppe her wolle man ein "elegantes Ambiente" schaffen, das "sowohl für Geschäftsleute als auch für Studenten gedacht ist", so die Idee der gebürtigen US-Amerikanerin. Dies solle vor allem durch "Studentenangebote und -Rabatte sowie durch tägliche Veranstaltungen realisiert werden", so Shabla.

Bei der Einrichtung setzt man hier auf Ungewöhnliches: Sitzsäcke, eine Sitztreppe und Schaukeln, die über die Bar gebaut wurden, sollen demnach eine "lebendige Atmosphäre" schaffen. Auch eine Whisky-Lounge mit brennenden Kaminen gibt es. Im Sommer will Shabla dann die 380 Quadratmeter große "Undecided"-Bar in Erlangen um eine Dachterrasse erweitern, davon gebe es in Bayern "nur wenige".

