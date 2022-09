Nürnberg-Mögeldorf: "Seetor City Campus" entsteht

entsteht Rund 300 Wohnungen, Rewe, Sushi und Co.: das ist das Konzept

und Co.: das ist das Konzept Eigentumswohnungen noch frei - so hoch sind die Kaufpreise

noch frei - so hoch sind die Benefits: Carsharing, E-Ladestationen und ÖPVN-Jahresabos

Im östlichen Nürnberger Stadtteil Mögeldorf entsteht neuer Lebens-, Wohn- und Arbeitsraum. 2023 soll der "Seetor City Campus" auf dem ehemaligen Coca-Cola-Gelände in der Ostendstraße 117 fertiggestellt werden. "Auf rund 19.000 Quadratmetern Grundstücksfläche entsteht ein Mikrokosmos, eine Stadt in der Stadt, die modernen Lebenskonzepten Raum bietet", heißt es auf der Webseite der für die Gewerbe zuständigen Sontowski & Partner Group.

Neues Viertel in Nürnberg - mit geförderten und frei finanzierten Wohnungen

"Die Sontowski & Partner Group hat das Grundstück 2016 gekauft und die Gestaltung geplant. Wir haben zwei starke Partner hinzugezogen", erklärt die Pressesprecherin Kirsten Bauseler gegenüber inFranken.de. So ist Instone Real Estate Development für die Eigentumswohnungen und die GBI Holding AG für die geförderten Wohnungen zuständig.

Insgesamt etwa 300 Wohnungen umfasst der Komplex - davon sind 97 gefördert und rund 200 Eigentumswohnungen. "Die geförderten Wohnungen sind gebaut und vergeben. Für jede Wohnung gab es 35 Bewerber", teilt GBI-Sprecher Wolfgang Ludwig mit. Am Donnerstag (29. September 2022) finde die Einweihung in Anwesenheit von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) statt.

Von den 200 Eigentumswohnungen finden sich circa 119 Wohnungen im sogenannten "Seetor Tower", der markant aus dem Gebäudeareal herausragt. In einem Modell lassen sich Informationen und Kaufpreise der noch wenigen freien Wohnungen anzeigen und Exposés anfragen. So kostet beispielsweise eine rund 102 Quadratmeter große Wohnung mit vier Zimmern im sechsten Obergeschoss 809.000 Euro. Eine 247 Quadratmeter große Wohnung mit sieben Zimmern im elften Stock schlägt hingegen mit 2.539.000 Euro zu Buche.

"Freie Sicht auf Park, Wöhrder See und die Stadt" - das bietet Nürnbergs neues Viertel

Die übrigen 78 Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen mit circa 51 bis 218 Quadratmetern verteilen sich auf die angrenzenden niedrigeren Riegel. Instone wirbt mit "freier Sicht auf den Park, den Wöhrder See oder auf die Stadt Nürnberg" und "hochwertiger Innenausstattung". Von zwei Seiten begrenzen weitere Gebäuderiegel den "City Campus". Davon sind 3800 Quadratmeter Bruttogrundfläche für das Gesundheits- und Dienstleistungszentrum vorgesehen. So gehört der Medizinische Dienst Bayern (MD) zu den Mietern.

Auf 20.200 Quadratmetern kommen Büros und Verwaltung unter. Das Richtfest der "Seetor Offices" fand am Donnerstag (22. September 2022) statt. Laut Bauseler seien über 75 Prozent der Gewerbeflächen bereits vermietet. So wird Rewe beispielsweise für eine nahe Einkaufsmöglichkeit sorgen und mit Kokono zieht ein Sushi-Restaurant ein. Auch Unternehmen aus den Bereichen IT, Personal-Dienstleistung, Steuer- und Wirtschaftsberatung mieteten Räumlichkeiten an.

"Flexible Multi-Tenant-Lösungen bieten attraktive Möglichkeiten für Büronutzungen, Dienstleistungen, Verwaltung und Gastronomie", heißt es auf der Webseite der Sontowski & Partner Group außerdem. Wie Bauseler hinzufügt, könnten die Büros leicht nach den Wünschen der Mieter zu Großraum- oder abgeteilten Büros verändert werden.

Stadt betont gute Verkehrsanbindung - Car-Sharing und E-Ladestationen vorgesehen

Mit dem DNGB-Gold-Zertifikat erfüllten die Büros ebenso nachhaltige Kriterien. Gewerbenutzer sollen von ÖPNV-Jahresabos profitieren, eine "moderne Fahrradinfrastruktur, Car-Sharing-Angebote und E-Ladestationen" sind laut der Sontowski & Partner Group zudem geplant. In dem Quartier findet sich eine Tiefgarage mit insgesamt circa 500 Stellplätzen, wie Instone angibt.

Mit dem "Seetor Park" sind auch Grün-, Spiel- und Freiflächen vorgesehen. Laut der Stadt Nürnberg sei auch die "sehr gute Anbindung (Hauptein- und -ausfallstraße Ostendstraße) an den ÖPNV" ein Pluspunkt. S-Bahn, Tram und Bus seien direkt fußläufig erreichbar. So sei der Hauptbahnhof fünf Minuten entfernt, Messe und Airport Nürnberg wenige Fahrminuten. Zehn Minuten seien es zur Autobahn A3.

Der Wohnkomplex des Nürnberger "Seetor City Campus" soll im ersten Halbjahr 2023 fertig sein. Die Fertigstellung für die Büro- und Dienstleistungsbereiche sind laut der Sontowski & Partner Group ab Mitte 2023 vorgesehen.

