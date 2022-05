Nürnberg St. Jobst: Neues Stadtviertel "monopol491" auf Branntwein-Areal entsteht

Neues Viertel "monopol491" in Nürnberg: Wohnraum in Nürnberg ist heißbegehrt. Darum wächst die fränkische Metropole nach Möglichkeit weiter. Zwischen der Äußeren Sulzbacher Straße und den Bahngleisen im Stadtteil St. Jobst wurde im Februar 2022 der Grundstein für das 25.000 Quadratmeter große Areal "monopol491" gelegt. Hier soll ein "urbanes, gut erreichbares Stadtquartier mit lebendigen öffentlichen Räumen und neuen Wohnungen für unterschiedliche Bedürfnisse" entstehen, heißt es in einer Broschüre der Eigentümerin WBG Urbanes Wohnen St. Jobst GmbH.

Nürnberg bekommt neues Viertel mit gemischtem Wohnungsangebot

Das brachliegende Gelände fünf Kilometer nordöstlich vom Stadtzentrum entfernt hatte über 100 Jahre der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein gehört, ehe es 2018 die WBG erwarb. Wo früher Hochprozentiges geschaffen wurde, sollen Menschen in Zukunft leben, gestalten und einkaufen können. Der Plan sieht ein gemischtes Wohnungsangebot mit rund 320 frei finanzierten und 180 geförderten Wohneinheiten vor, informiert die WBG.

Letztere würden in einem ersten Bauabschnitt im nordöstlichen Teil an der Äußeren Sulzbacher Straße errichtet und zwei bis vier Räume umfassen. Sie seien nach den Richtlinien der Einkommensorientierten Förderung des Freistaates Bayern gefördert und sollen 2025 bezugsfertig sein. Laut der Stadt Nürnberg sollen sie zumeist fünf oder sechs Geschosse hoch sein.

Ab 2025 seien dann auf dem südöstlichen Teil weitere 250 bis 300 Mieteinheiten geplant. Knapp 1490 Quadratmeter Gewerbefläche mit verschiedenen Einheiten und eine Kindertagesstätte seien zudem vorgesehen.

"monopol491" soll mit guter Nahverkehrsanbindung und Einkaufsmöglichkeiten punkten

Zwei Grundstücke am nördlichen und südöstlichen Rand des Areals seien zudem in den Bauplan einbezogen worden. "Am nördlichen Rand liegt das Grundstück der Firma Aldi. Von dieser ist ein Neubau geplant, in dem sich im Erdgeschoss weiterhin ein Aldi-Markt befindet und in den Obergeschossen rund 60 Wohneinheiten zusätzlich entstehen", so die WBG. Auf dem Grundstück eines Autohändlers am südöstlichen Ende will die WBG weitere rund 40 Wohneinheiten bauen.

Das erhaltene Bestandsgebäude soll in Zukunft multifunktional genutzt werden. Das Konzept sei derzeit noch in der Entwicklung und interessierte Kunstschaffende und Gewerbetreibende könnten sich bei Interesse unter der Telefonnummer 0911/8004-204 melden. Ein 18-geschossiges Hochhaus soll überdies die Gestalt des neuen Stadtviertels prägen.

Attraktiv sei "monopol491" laut WBG auch durch seine gute Anbindung an den Nahverkehr, die sich durch die Lage am Ostbahnhof ergebe. Straßenbahn- und Bushaltestellen befänden sich in direkter Nähe. In das Projekt wurden in Vorfeld bei einem moderierten Werkstattverfahren 2019 neben Fachplaner*innen unter anderem auch politische Vertreter*innen, Nachbar*innen und der Vorstand des Bürgervereins in das Projekt miteinbezogen. Diese äußerten den Wunsch nach Grünräumen als Orten der Begegnung.

Neues Nürnberger Stadtviertel soll "lebenswertes Quartier" werden

Der Gewinner des Realisierungswettbewerbs, Auer Weber Architekten BDA aus München, berücksichtige dies laut WBG mit grünen Höfen und einer möglichen grünen Dachterrasse auf dem Wohnturm. Auch ein ökologischer Anspruch sei da: "Wir wollen auch mit regenerativen Energien dafür sorgen, dass 'monopol491' Nürnberg ein lebenswertes Quartier wird", sagt WGB-Geschäftsführer Ralf Schekira in einem unternehmenseigenen Film.