Vergangene Woche eröffnete die Café-Bar "Plata O Plomo" in der Hauptstraße 46 in Erlangen. Das familiengeführte Lokal bietet für seine Gäste sieben Tage die Woche von 9 bis 21 Uhr verschiedenstes "Urban Fusion Food" an.

Café-Bar "Plata O Plomo" in Erlangen: Das bietet die Speisekarte

Wie Geschäftsführerin Amrita Ramona Shabla, die auch durch das "Undecided" in Nürnberg bekannt ist, gegenüber inFranken.de erklärt, führe das "Plata O Plomo" Geschmäcker aus den unterschiedlichen Kulturen der Welt zusammen.

So würden Gäste auf der Speisekarte mexikanische Burritos, griechische Cafés, mehrere Frappé-Varianten, sommerliche Mocktails, aber auch Süßspeisen wie Donuts oder Cupcakes finden.

Die Räumlichkeiten der Café-Bar "Plata O Plomo" würden laut Shabla eine "entspannte, farbenfrohe und urbane Atmosphäre" ausstrahlen. Außerdem hätten Kunden im Sommer zusätzlich die Möglichkeit, draußen im Biergarten zu sitzen. Übrig gebliebene Lebensmittel gehen nach Angaben der Geschäftsführerin täglich an bedürftige Personen.

