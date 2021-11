Susanne Herzog (71) setzt sich dafür ein, dass Obdachlose in Erlangen an Weihnachten ein Geschenk bekommen. Herzog ist Administratorin der Facebook-Gruppe "Ich liebe Erlangen" und macht zum dritten Jahr in Folge auf die Aktion des "umgekehrten Adventskalenders" aufmerksam. Ursprünglich stammt die Idee des "umgekehrten Adventskalenders" von den Nürnberger Engeln, einer Hilfsorganisation für Obdachlose.

Statt selbst den Adventskalender zu öffnen, legten Teilnehmer jeden Tag ein kleines Geschenk in einen Karton. Es könnten verschiedene Dinge in den Adventskalender gelegt werden, beispielsweise Lebensmittel, Hygieneartikel oder Kleidung. "Besonders beliebt sind warme Socken, Mützen, Schal und lange Unterhosen. Auch selbstgebackene Kekse können gerne in das Paket", so Herzog.

Erlangen: Obdachlosenhilfe Willi verteilt die Geschenke

Alle Helfer und Helferinnen werden gebeten, keine großen Kleidungsstücke in die Geschenke zu packen. Größere Klamotten wie beispielsweise Jacken oder Mäntel können bei der Kleiderspende abgegeben werden. Außerdem sollte bei Lebensmitteln darauf geachtet werden, dass sie eine ausreichende Haltbarkeit haben.

Die Geschenke gingen an Klaus Hiltner, Leiter der Obdachlosenhilfe "Willi" weiter. Hiltner bereite die Geschenke dann vor und verteile sie an die Obdachlosen. "Der kennt seine Pappenheimer", sagt Herzog. "An Weihnachten gibt es ein Super-Essen, dann werden die Geschenke verteilt", so Herzog weiter.

Geschenke können in der Zeit vom 01. Dezember bis 22. Dezember, Montag bis Freitag (9.30 Uhr bis 15.30 Uhr) an der folgenden Adresse abgegeben werden: Wilhelmstraße 2G, 91054 Erlangen. Die Pakete sollten nicht zu groß sein. Als Faustregel gelte, dass die Pakete "gut tragbar" sind.

Obdachlosenhilfe Erlangen: Ideen für den Adventskalender

In der Facebook-Gruppe "Ich liebe Erlangen" gibt es eine Liste mit Dingen, die sich für den Adventskalender eignen. Hier einige Inspirationen:

Dosensuppen

Fleischgerichte (Konserven)

Wurst- und Fischdosen

Obstkonserven

Gewürzgurken im Glas

Löslicher Kaffee, Cappuccino, Tee, Saft

Gummibärchen, Schokolade etc.

Brotaufstriche (Marmelade, Nusscreme)

Kleidung

Hygieneartikel

Susanne Herzog selbst habe sich in diesem Jahr dazu entschieden, ein Weihnachtspaket für eine obdachlose Dame zu schnüren.

Auch spannend: Lange Shopping-Nacht in der Erlanger Innenstadt steht an - das wird geboten