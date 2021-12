Der Inner Wheel Club Erlangen – überreicht dem Verein STEP -sozialtherapeutische Einrichtungen und Projekte e.V. eine Spende in Höhe von 3.000 Euro. Der Erlanger Inner Wheel Club ist einer von deutschlandweit 230 Clubs mit fast 8800 Mitgliedern. "Inner Wheel ist die weltgrößte unabhängige Frauen-Service-Organisation mit den Zielen Freundschaft, soziales Engagement und internationale Verständigung zu fördern", lautet es in der Pressemitteilung des Inner Wheel Club Erlangen weiter.

Gülay Durst, Mitarbeiterin bei STEP im Bereich Ambulante Hilfen: „Wir verwenden das Geld ‚eins-zu-eins‘ für Kinder und Familien in akuten Notsituationen, wenn diese schnell und unbürokratisch Hilfe brauchen, so fehlt im Moment manchmal Winterkleidung. Wenn wir in der Familienberatung von einer Notsituation erfahren, dass die Mutter warten muss bis die nächsten Gelder ausbezahlt werden und das Kind keine passenden Winterschuhe hat, dann können wir unbürokratisch mit dem Spendengeld Schuhe kaufen gehen.“

Auch wenn Lebensmittel knapp werden oder Schulmaterial fehlt, springe der Verein ein. Gefördert würden Kinder vom Kleinkind bis zum Jugendlichen in Erlangen, Erlangen-Höchstadt und Forchheim: „Wir hatten auch schon Situationen, in denen Babynahrung gekauft wurde, weil der Bedarf da war“, so Gülay Durst. Für dauerhafte Unterstützung, die planbar ist, helfe der Verein bei der Beantragung von Geldern bei Behörden und karitativen Einrichtungen.