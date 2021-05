Der Markt Eckental informiert seine Bürgerinnen und Bürger über die Vollsperrung des Teilbereiches Kalchreuther Straße 14-24 im Ortsteil Eschenau, am Donnerstag den 20.05.2021 von 6 – 12 Uhr. Im Zuge von Arbeiten mit einem Autokran wird der Bereich in dem genannten Zeitraum voll gesperrt. Die Zufahrt für Anwohner bis zum gesperrten Bereich bleibt im genannten Zeitraum möglich, heißt es in einer Mitteilung.

"Bitte beachten Sie mit der Maßnahme einhergehende und notwendige Beschilderungen. Beachten Sie diese zu Ihrer eigenen Sicherheit! Wir raten allen Verkehrsteilnehmern den Bereich im genannten Zeitraum zu umfahren", schreibt die Verwaltung. Außerdem finde man wie aktuelle Informationen aus dem Markt Eckental rund um die Uhr auf www.eckental.de.