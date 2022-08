Nach sieben Jahren ist es wieder soweit – die N-Ergie Kinotour kommt mit ihrem Open-Air-Kino im Jubiläumsjahr in die Marktgemeinde zurück. Wie der Markt Eckental mitteilt, gebe es am Sonntag, 4. September 2022 ein "ganz besonderes Kinogefühl und das noch für einen guten Zweck":

Unter freiem Himmel trifft sich die ganze Familie zu einer Komödie der Extraklasse. Monsieur Claude feiert sein Hochzeitsjubiläum nicht nur mit seiner Frau und seiner multikulturellen Familie, sondern es sind auch alle Schwiegereltern dazu eingeladen.

Ab 18 Uhr werden die Besucher empfangen. Bevor der Film nach Einbruch der Dunkelheit um ca. 20 Uhr beginnt, gebe es Gelegenheit, die verschiedenen Angebote zu nutzen. "Sei es in der Foto-Box für ein gemeinsames Erinnerungsfoto oder auf der Spielstraße des Energieversorgers. Kinder können sich fantasievoll schminken lassen oder ihre Eltern an der Torwand herausfordern. Das BRK kommt mit seinem Rettungswagen zum Anfassen und beantwortet für alle Interessierten gerne alle Fragen und zeigt, was alles für einen gut funktionierenden Einsatz nötig ist", heißt es.

Auch die Funktionsweise eines Defibrillators werde nicht nur erklärt, sondern könne auch vor Ort ausprobiert werden.

Das Team der Casino-Lichtspiele biete Süßes, Getränke und natürlich Popcorn. Der Caruso Eiswagen komme vorbei ebenso wie eine ungarische Langos-Bäckerin. Frisches vom Grill runde das Angebot ab.

Der Erlös der kompletten Eintrittspreise wird an den Verein "Kinder für Kinder e.V." gespendet. Seit dem Start der Kinotour im Jahr 2005 mit über 60.000 Besuchern kamen demnach rund 200.000 € gemeinnützigen Einrichtungen in der Region zu Gute.

Karten können vorab online unter www.n-ergie-kinotour.de für 5,50 € gebucht werden. Restkarten werden an der Abendkasse für 6 € angeboten.

Die Veranstaltung finde bei jedem Wetter statt. Das bequeme Sitzkissen dürfe im Anschluss mit nach Hause genommen werden.