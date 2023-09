Wie der Markt Eckental in einer Pressemeldung erklärt, ist der erste Schultag dieses Jahr nicht nur für die Schulanfänger ein Neubeginn – auch Andreas Imhof verändert sich: Er hat nämlich am 1. September seine neue Stelle als Hausmeister in der Grundschule Eschenau angetreten.

Ihn begrüßten dort Erste Bürgermeisterin Ilse Dölle, die Schulleiterin Heike Metzger und Marco Müller in dessen Zuständigkeit alle Schulen im Markt Eckental fallen. Sie überreichten ihm als Geschenk eine kleine Eckental-Schultüte mit einigen kleinen Aufmerksamkeiten und einem süßen Gruß.

Für die Stelle als Hausmeister bringt Imhof beste Voraussetzungen mit: Er ist Schreinergeselle und verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung. Nun wartet auf ihn seine erste große Aufgabe als Hausmeister: Die Schule muss für das neue Schuljahr und seine vielen Schüler gerüstet sein. Schließlich freut sich Herr Imhof am meisten auf die Kinder, die seinen Arbeitstag mit viel Leben füllen werden.